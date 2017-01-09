Розенко: підвищення мінімальної зарплати дасть додатковий ресурс у Пенсійний фонд

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко називає осучаснення пенсій одним із перших проектів у соціальній сфері, який уряд намагатиметься реалізувати у 2017 році. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

За словами віце-прем’єра, таке осучаснення потрібне для того, щоб «вирівняти рівень пенсій в тих людей, які виходили на пенсію 7, 10, 15 років тому, і з тими людьми, які виходять на пенсію сьогодні».

Додаткові гроші Павло Розенко розраховує отримати за рахунок підвищення мінімальної зарплати і легалізації доходів.

«На осучаснення пенсій нам потрібно додатково від 30 до 40 мільярдів гривень в залежності від механізмів осучаснення. У нас є щонайменше дві моделі осучаснення, проведення. Тому ми дуже розраховуємо на легалізацію, ми дуже розраховуємо на те, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 дасть нам додатковий ресурс в Пенсійний фонд України, який ми в першу чергу спрямуємо якраз на проведення осучаснення», – сказав Павло Розенко.

Раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляв, що осучаснення пенсій може торкнутися 5 мільйонів пенсіонерів.

З 1 січня в Україні вдвічі підвищено мінімальну зарплатню.