Генконсул Польщі: руйнування пам’ятника на Львівщині має бути розслідуване

Підрив пам’ятника убитим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині є провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини, заявив у коментарі Радіо Свобода генконсул Польщі у Львові Веслав Мазур.

Дипломат висловив сподівання, що українські правоохоронці розслідують цей випадок. 10 січня генконсул зустрівся з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою, який запевнив його, що справу розкриють. На місце виїхала слідчо-оперативна група у складі Нацполіції і СБУ.

За словами керівника Львівщини Олега Синютки, руйнування пам’ятника є провокацією. «На тлі російської агресії дехто хоче зруйнувати українсько-польські відносини», – сказав Синютка.

Український інститут національної пам’яті також назвав знищення пам’ятника загиблим полякам у Львівській області провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських відносин і вигідною третій стороні.

За повідомленнями ЗМІ, зруйнований пам’ятник виявили 8 січня.

Пам’ятник у Гуті Пеняцькій офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі. У лютому 1944 року у цьому тоді польському селі, де розташовувались радянські партизани і діяло польське підпілля, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.