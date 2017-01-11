Антидопінгові агентства закликали усунути Росію з міжнародного спорту

Асоціація національних антидопінгових агентств закликала усунути спортивні організації Росії з усіх міжнародних спортивних змагань, перенести з Росії всі міжнародні змагання і накласти мораторій на призначення нових міжнародних змагань у цій країні, доки там не відбудеться істотний поступ у боротьбі з допінгом.

На спеціальному засіданні керівництва таких агентств із 19 країн, що відбулося в ірландському Дубліні за підсумками так званого «другого звіту МакЛарена», вони закликали до негайних реформ у протистоянні допінгові після висновків цього звіту, що неспростовно довели наявність інституційної допінгової системи в Росії.

У спільній заяві 19 антидопінгових агентств при цьому припускається участь у міжнародних змаганнях окремих російських спортсменів, що доведуть «чистоту» від допінгу, як нейтральних спортсменів, що не будуть представляти Росію.

Останнім часом, після оприлюднення у грудні другої частини доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена на замовлення Всесвітнього антидопінгового агентства, Росія вже або самостійно відмовилася, або була позбавлена права на проведення кількох міжнародних стартів у зимових видах спорту. Також міжнародні федерації цих видів спорту оприлюднили списки спортсменів, яких вважають причетними до участі в підтримуваній російською державою програмі вживання допінгу з наступним приховуванням позитивних результатів допінг-тестів.

7 грудня Міжнародний олімпійський комітет продовжив санкції проти Росії, запроваджені через ці викриття, і повторив оголошений іще в липні заклик до міжнародних федерацій олімпійських зимових видів спорту заморозити підготовку до змагань на території Росії і активно шукати альтернативні місця їхнього проведення.

Як з’ясувало міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.