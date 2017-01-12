НАЗК розподілило кошти для фінансування політпартій у 2017 році, відмов немає – Корчак

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook голова НАЗК Наталія Корчак, Радикальній партії Олега Ляшка надають понад 38 мільйонів гривень, «Об’єднанню «Самопоміч» – понад 56 мільйонів гривень, «Блокові Петра Порошенка» – понад 112 мільйонів гривень, «Опозиційному блокові» – понад 48 мільйонів гривень, «Батьківщині» – понад 29 мільйонів гривень, а «Народному фронтові» – 113 мільйонів гривень.

«Тим, у кого виникають питання щодо «Опоблоку», який у 2016 році відмовився від державного фінансування: на даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування», – написала вона.

У НАЗК зазначають, що на фінансування партій у поточному 2017 році з держбюджету виділено понад 398 мільйонів гривень.

У жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує державне фінансування партій (тобто фінансування партійних структур з держбюджету) і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів.

1 липня 2016 року цей закон набрав чинності. Державне фінансування надається партіям за умови подання ними звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.