Мер Дніпра звернувся до ГПУ і МВС з вимогою «розібратися зі свавіллям «тітушків» у місті

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до генпрокурора і міністра внутрішніх справ України з вимогою розібратися зі свавіллям «тітушків» у Дніпрі.

«Містом абсолютно відкрито, за мовчазного сприяння «правоохоронців», пересуваються люди в масках, які б’ють комунальників і трощать техніку. До вечора очікується прибуття ще близько 300 «тітушок» з Кривого Рогу та Запоріжжя. Арсене Аваков, Юрію Луценко, впевнений, що вам час би вже відреагувати», – написав Філатов у Facebook.

Він закликав генпрокурора Юрія Луценка і керівника МВС Арсена Авакова «не залишати поза увагою ситуацію, що склалася в місті протягом кількох останніх днів».

Водночас народний депутат України Андрій Денисенко звернувся до Авакова і Луценка з проханням «розібратися з організованою злочинністю у Дніпрі».

Як стверджує Денисенко, за рішенням суду комунальні служби міста розпочали демонтаж незаконно встановлених білбордів, «більшість з яких належала депутату міськради Загіду Краснову і причетним до нього структурам».

«У відповідь на це банди Краснова розпочали вуличний терор в дусі 90-х. Кримінальні бригади влаштовують напади на комунальну техніку і працівників комунальних служб з використанням арматури, ножів, бит. Зокрема, сьогодні, коли безпосередньо у Соборному райвідділі поліції було розтрощено мікроавтобус комунальників. І таких нападів за останні дні – десятки», – стверджує Денисенко.

У партії «Громадська сила», яку очолює Загід Краснов, ці звинувачення категорично відкидають. Як заявила в коментарі Радіо Свобода заступник голови фракції «Громадська сила», яка є опозиційною до мера, у Дніпровській міськраді Катерина Збарська, демонтаж білбордів, розпочатий мерією, має виключно політичне підґрунтя. Водночас вона назвала «фейком» заяву мерії про напад на комунальне авто молодиків у масках.

«Немає жодного законного рішення, за яким зрізаються ці білборди. Усі ці білборди встановлені законно, під кожен є дозвіл, він діє до 2021 року. Сьогодні вони заявляють про напад на комунальні служби. Це відвертий фейк. Ця машина (легковик, з якого нібито вийшли нападники – ред.) в той час навіть не перебувала в тому районі міста. Вони це роблять з єдиною метою – зводити порахунки з політичними опонентами», – сказала Радіо Свобода Катерина Збарська.

За даними міської ради, вранці 12 січня невідомі в масках потрощили службове авто «Газель» комісії міської ради, яка інспектує якість прибирання снігу на вулицях і прибудинкових територіях у Дніпрі. У поліції області повідомили, що порушили кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Там також поінформували, що «поліцейські встановили місце перебування автомобіля та власника транспортного засобу, якого доставили до відділення поліції та опитали». За фактом проводять перевірку.