У США підтвердили візит Байдена до України

У Білому домі у США підтвердили візит віце-президента Джо Байдена до України, про який раніше в четвер повідомили в Києві.

Як мовиться в повідомленні, 15–18 січня Байден відвідає Київ, а також швейцарський Давос.

«Поїздка віце-президента до України наголосить на підтримці США – і на його особистому залученні до надання цієї підтримки – незалежності України, її демократичного розвитку, добробуту і безпеки. Поїздка також відзначить 25 років дипломатичних відносин в очікуванні на незламне партнерство протягом наступних 25 років», – мовиться в повідомленні.

В Україні віце-президент США візьме участь у двосторонніх зустрічах із президентом України Петром Порошенком і прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, повідомили в Білому домі.

У Давосі Байден візьме участь у щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

20 січня Джо Байден залишить посаду разом із усією адміністрацією президента США Барака Обами, його замінить Майк Пенс, обраний віце-президент у команді обраного президента Дональда Трампа.