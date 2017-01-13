Нацполіція продовжує розслідування вбивства журналіста Шеремета

Національна поліція України продовжує розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Що стосується вбивства Шеремета. Робота триває. Будемо готові –обов’язково проінформуємо», – сказав заступник начальника Національної поліції України Олександр Вакуленко.

У листопаді минулого року народний депутат із фракції «Народний фронт», позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко висловив сподівання, що до кінця року буде конкретний результат у цій справі.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Силовики кваліфікують загибель журналіста як умисне вбивство. У поліції повідомляли, що над розслідуванням обставин убивства працює 50 фахівців, основна версія загибелі Шеремета – його професійна діяльність.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».