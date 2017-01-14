Конгрес США остаточно схвалив виняток для висуванця Трампа на керівництво Пентагоном

У США Палата представників Конгресу схвалила закон про виняток із чинного законодавства для висуванця обраного президента Дональда Трампа на посаду міністра оборони, донедавна генерала Корпусу морської піхоти Джеймза Маттіса, щоб він міг обійняти посаду.

Сенат надав таке схвалення ще в четвер.

Напередодні голосування в Палаті представників речник президента США Джош Ернест заявив раніше у п’ятницю, що Барак Обама не стане на перешкоді і підпише цей закон, коли він буде ухвалений.

Цей законодавчий акт має на меті надати для Маттіса одноразовий виняток із закону, що встановлює цивільний контроль над Міністерством оборони і забороняє очолювати його колишнім військовим, що пішли у відставку менш ніж за сім років до вступу на посаду.

Джеймз Маттіс пішов у відставку 2013 року.

Такий виняток надавали раніше в історії США лише одного разу.

Після отримання винятку Маттіса ще має окремо затвердити на посаді Сенат.

У четвер на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату, що розглядав його затвердження, Маттіс заявляв, що Росія стала для США стратегічним суперником, і Вашингтон має протистояти поведінці Москви. Він також заявив, що США повинні усвідомити реальність, яка полягає в тому, що президент Росії Володимир Путін має на меті розвалити союз НАТО.

Раніше Джеймз Маттіс також критикував чинну владу США за недостатню увагу до агресію Росії проти України у Криму й на Донбасі й називав дії Росії в Україні «можливо, найнебезпечнішою ситуацією з кризовим потенціалом для всього регіону».

66-річний Маттіс командував підрозділами морської піхоти США під час операції проти режиму руху «Талібан» в Афганістані 2001 року і проти режиму Саддама Хусейна в Іраці 2003-го; 2004-го він командував усіма військами США, що брали участь у битві за місто Фаллуджу, одній із найкривавіших під час Іракської війни. З 2010 до 2013 року Джеймз Маттіс очолював Центральне командування США, що відповідає за операції на Близькому й Середньому Сході.