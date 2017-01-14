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14 січня 2017, Київ 15:53
Новини | Міжнародні

Трамп про відмову конгресмена Льюїса від участі в інавгурації президента США: займався б своїм округом

Обраний президент США Дональд Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп

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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що конгресмен Джон Льюїс має більше перейматися проблемами свого округу. Такою була реакція Трампа на заяву Льюїса про відмову від участі в церемонії інавгурації 45-го американського президента.

«Конгресмен Джон Льюїс має витрачати більше часу на ремонт і допомогу його округові, який перебуває в жахливому стані й розвалюється (не кажучи вже про ситуацію зі злочинністю), замість фальшивих нарікань на результати виборів. Усе розмови, розмови, розмови – жодних дій або результатів. Прикро!» – написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter.

Щонайменше вісім членів американського Конгресу раніше заявили, що 20 січня бойкотуватимуть інавгурацію обраного президента Дональда Трампа, вказуючи, зокрема, на те, що російське втручання у вибори могло допомогти в обранні 45-го президента США.

«Я не бачу цього обраного президента законним президентом», – заявив член Палати представників, демократ зі штату Джорджія Джон Льюїс у програмі телеканалу NBC «Зустріч з пресою», що вийде в ефір 15 січня.

«Гадаю, що росіяни брали участь у наданні допомоги в обранні цієї людини. І вони допомогли знищити кандидатуру Гілларі Клінтон», – відзначив Льюїс, звертаючись до даних розвідки США про втручання Росії.

Інші законодавці-демократи, які оголосили про свої плани пропустити інавгурацію Трампа, серед причин свого демаршу також називали неповагу Трампа до жінок, меншин та іноземців.

44-й президент США демократ Барак Обама завершує перебування на посаді 20 січня. Цього дня присягу як 45-й президент США складе республіканець Дональд Трамп, який на листопадових виборах 2016 року переміг демократичного кандидата Гілларі Клінтон.

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