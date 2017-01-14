У Москві затримали понад 40 людей на акції в підтримку політв’язнів – правозахисний портал 

У центрі російської столиці Москви 14 січня біля пам’ятника Грибоєдову громадські активісти провели акцію на підтримку політв’язнів, зокрема Ільдара Дадіна. Як передає правозахисний портал «ОВД-Інфо», через деякий час після початку пікету поліція затримала понад 40 людей. Повідомляється, що акція не була узгоджена з міською владою.

Серед затриманих активісти Марк Гальперін, Олександр Макаров і голова одного з екологічних фондів Володимир Заліщак. За словами очевидців, затримання відбулися із застосуванням сили. За попередніми даними, активістів забирали трьома автобусами силовиків.

Як передає російська агенція ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах, всього «за несанкціоновану акцію» було затримано 48 осіб.

«Вирішується питання про притягнення затриманих до адміністративної відповідальності за статтею «Організація і проведення несанкціонованої акції», – йдеться в повідомленні.

Водночас вже є інформація, що декотрих із активістів вже відпустили без складання адмінпротоколів.

Ільдар Дадін – єдиний у Росії активіст, засуджений за статтею російського Кримінального кодексу про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». У листопаді минулого року Дадін заявив про тортури, яких він зазнав у колонії в Карелії. Пізніше російські силовики заявили, що перевірили скарги Дадіна, але не знайшли їм підтвердження.