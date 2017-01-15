16-19 січня запланована інспекція військової діяльності Росії на кордоні з Україною – Міноборони

Міністерство оборони України повідомило, що 16-19 січня запланована інспекція військової діяльності Росії у Ростовській області, на кордоні з Україною. Про це заявив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, йдеться про «перевірку наявності або ж відсутності військової діяльності частин і підрозділів Збройних сил Росії, про яку повинні повідомляти заздалегідь» відповідно до Віденського документу від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

«До складу інспекційної групи, як планується, ввійдуть два представники від України, один представник від Канади і один – від Королівства Данії. Інспектуванню підлягатиме територія зазначеного району в Ростовській області Росії, який безпосередньо прилягає до державного кордону України», – сказав Мотузяник.

Очікується, що за підсумками інспекції буде підготовлений звіт, про результати якого повідомлять держав-учасниць ОБСЄ.

У планах інспекторів – перевірка на суші і з повітря військових з'єднань у Ростовській області Росії і доступ до даних від російських командирів щодо діяльності в цьому районі.

Раніше російські ЗМІ повідомили з посиланням на очільника російського Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергія Рижкова, що Росія дозволила Україні перевірити масштаби військової діяльності в Ростовській області.

І Україна, і світова спільнота різко критикують Росію за постійну воєнну агресію на окупованій частині Донбасу, куди з російської території направляють живу силу, озброєння, боєприпаси, пальне та іншу підтримку.

Росія ж не визнає своєї причетності до агресії на частині Донбасу, називаючи ці події «внутрішньоукраїнським конфліктом». Москва також, всупереч численним доказам наявності на Донбасі її військовослужбовців, регулярних військ і озброєнь, заперечує це, хоча визнає, що там є російські «добровольці», на яких Москва, мовляв, не має ніякого впливу.