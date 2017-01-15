Мінсоцполітики: в Україні соцпослуги для людей похилого віку від держави надають 657 установ

В Україні соціальні послуги для людей похилого віку від держави надають 657 установ. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила заступник міністра соціальної політики Наталя Федорович.

«Сьогодні в Україні діє 657 установ, які обслуговують понад мільйон чотириста тисяч осіб, з яких понад мільйон двісті тисяч осіб – це люди похилого віку. Це установи, які надають послуги з обслуговування вдома, допомога в оплаті комунальних послуг та інше», – розповіла вона.

Федорович зауважила, що щодо людей з обмеженою рухливістю, то є можливість влаштувати таких осіб у стаціонарні установи.

«В Україні 289 інтернатних установ, в них проживають понад 46 тисяч людей, з яких 49 – це дитячі будинки-інтернати, а 240 інтернатних установ – для дорослих з інвалідністю або людей похилого віку», – додала представник Мінсоцполітики.

Заступник міністра соціальної політики зауважу, що серйозною проблемою є практика переписування квартир пенсіонерами на приватні центри опіки, діяльність таких організацій є законною.

«Необхідно спільно із засобами масової інформації звернути увагу на цю проблему. Підписуючи договір довічного утримання, особа автоматично не може бути на обслуговуванні в бюджетній установі. Фактично особа здає себе на руки іншій особі, з якою підписує договір довічного утримання», – зазначає Федорович.

Напередодні повідомлялося, що у Києві самотній пенсіонер, якого паралізувало від інсульту, протягом п’яти днів намагався дати знати про себе. Коли він розпалив багаття у квартирі, тоді на нього звернули увагу і госпіталізували. Цей чоловік колись відмовився від державної допомоги на користь приватного центру опіки, якому за угодою відійде у власність квартира пенсіонера у разі його смерті.