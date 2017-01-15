Кривий Ріг: активісти заявляють про плюндрування невідомими державного прапора біля стели пам’яті бійців АТО

У Кривому Розі, в районі 95-го кварталу, біля стели із фотографіями загиблих бійців АТО невідомі спалили прапор України. Про це в неділю поінформували громадські активісти Кривого Рогу.

За їхніми даними, інцидент стався в ніч на неділю. Вранці громадські активісти, які доглядають за стелою, помітили залишки прапора і табличку із написом «Героям слава», яку невідомі намагались зламати.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook житель Кривого Рогу Володимир Близнюк, активісти вже звернулись до поліції та СБУ.

У патрульній поліції Кривого Рогу підтвердили, що патрульні виїздили за викликом активістів на місце події й зафіксували заяву про інцидент.

Водночас громадський активіст, демобілізований боєць Володимир Близнюк запевнив Радіо Свобода, що громадськість контролюватиме цю справу.

«Справу поки не внесли до реєстру досудових розслідкувань, але, думаю, внесуть, адже це не просто хуліганство. Громадськість буде тримати це під контролем», – повідомив він Радіо Свобода.

Водночас сестра одного із загиблих криворіжців – бійців АТО Іллі Гайдука Іляна Віскаліна оприлюднила відкрите звернення до СБУ, в якому йдеться про низку фактів з подібними інцидентами, які стались у Кривому Розі впродовж двох років.

У зверненні зазначається, зокрема, про «неодноразове паплюження державної символіки в Кривому Розі», пошкодження графіті Небесної сотні в центрі міста, псування фарбою патріотичної стели, спалення могили бійця «ДУКу» Андрія Козюбчика («Ореста»), неодноразове повалення плит на могилах загиблих на Донбасі бійців, учасників АТО Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка. Усі випадки зафіксовані поліцією.

«У зв’язку з вищевказаними діями спрямованими на підрив цілісності української держави, просимо представників СБУ посилити заходи безпеки в Кривому Розі», – йдеться у зверненні.

Раніше родичі загиблих бійців вимагали, аби всі інциденти, пов’язані з наругою над державними символами, пам’яттю бійців та героїв Небесної сотні у Кривому Розі, були об’єднані в одне провадження й розслідувались разом.