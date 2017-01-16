Понад 30 людей загинули через аварію турецького літака біля столиці Киргизстану

Понад 30 людей загинули через аварію вантажного літака Boeing 747 турецької авіакомпанії в районі аеропорту Бішкека, столиці Киргизстану. Повідомляється, що літак впав вранці 16 січня за декілька кілометрів від міжнародного аеропорту «Манас».

Літак рейсу «Гонконг-Стамбул» мав приземлитися в аеропорту «Манас» для дозаправки, але впав на дачне селище неподалік, пошкодивши при цьому близько 15 будинків. Більшість жертв аварії є якраз мешканцями цього селища, бо на борту літака був лише екіпаж – 3-5 осіб.

Після падіння літака сталася пожежа, яку наразі локалізували. Причини авіакатастрофи невідомі, але на час аварії в зоні падіння літака спостерігався густий туман.