Авіакатастрофа турецького літака в Киргизстані

Щонайменше 37 людей загинули внаслідок катастрофи вантажного літака «Боїнг 747» недалеко від аеропорту Манас у Киргизстані вранці 16 січня. Більшість загиблих – жителі селища Дача-Суу, на яке впав лайнер. Також загинули всі члени екіпажу – п’ять людей, тіло одного пілота ще шукають. Літак приватної турецької авіакомпанії ACT Airlines летів за маршрутом Гонконг – Бішкек – Стамбул. Влада Киргизстану оголосила 17 січня днем жалоби.