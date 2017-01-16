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16 січня 2017, Київ 17:32
Фотогалереї

Авіакатастрофа турецького літака в Киргизстані

Щонайменше 37 людей загинули внаслідок катастрофи вантажного літака «Боїнг 747» недалеко від аеропорту Манас у Киргизстані вранці 16 січня. Більшість загиблих – жителі селища Дача-Суу, на яке впав лайнер. Також загинули всі члени екіпажу – п’ять людей, тіло одного пілота ще шукають. Літак приватної турецької авіакомпанії ACT Airlines летів за маршрутом Гонконг – Бішкек – Стамбул. Влада Киргизстану оголосила 17 січня днем жалоби.
Уламок &laquo;Боїнга 747&raquo; між знищеними будинками селища Дача-Суу, у передмісті Бішкека.
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Уламок «Боїнга 747» між знищеними будинками селища Дача-Суу, у передмісті Бішкека.

Реакція жителів на аварію. Причини катастрофи наразі невідомі.&nbsp;
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Реакція жителів на аварію. Причини катастрофи наразі невідомі. 

Щонайменше 37 людей загинули внаслідок катастрофи вантажного літака. Ці цифри, ймовірно, зростуть. За даними Киргизької редакції Радіо Свобода, усі загиблі, окрім 5 членів екіпажу, були люди з селища, на яке вранці впав літак.&nbsp; &nbsp;
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Щонайменше 37 людей загинули внаслідок катастрофи вантажного літака. Ці цифри, ймовірно, зростуть. За даними Киргизької редакції Радіо Свобода, усі загиблі, окрім 5 членів екіпажу, були люди з селища, на яке вранці впав літак. 
 

Частина шасі літака всередині будинку.
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Частина шасі літака всередині будинку.

Внаслідок авіакатастрофи зруйновані близько 20 будинків.
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Внаслідок авіакатастрофи зруйновані близько 20 будинків.

Туманна погода наводиться як можливий фактор, що став причиною аварії літака.
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Туманна погода наводиться як можливий фактор, що став причиною аварії літака.

Перші повідомлення про катастрофу були про те, що літак розбився при спробі приземлитися для дозаправки в міжнародному аеропорту Манас біля столиці Киргизстану Бішкека.
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Перші повідомлення про катастрофу були про те, що літак розбився при спробі приземлитися для дозаправки в міжнародному аеропорту Манас біля столиці Киргизстану Бішкека.

Передня частина хвостової секції літака приватної турецької авіакомпанії ACT Airlines, який летів за маршрутом Гонконг &ndash; Бішкек &ndash; Стамбул.&nbsp; &nbsp;
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Передня частина хвостової секції літака приватної турецької авіакомпанії ACT Airlines, який летів за маршрутом Гонконг – Бішкек – Стамбул. 
 

Уламок літака біля будинку у селищі Дача-Суу.
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Уламок літака біля будинку у селищі Дача-Суу.

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