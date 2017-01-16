Внаслідок авіакатастрофи в Киргизстані загинули щонайменше 37 людей

Щонайменше 37 людей загинули внаслідок катастрофи вантажного літака Boeing 747 недалеко від аеропорту Манас у Киргизстані, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій країни.

У Міністерстві охорони здоров’я Киргизстану повідомили, що більшість загиблих – жителі селища Дача-Суу, на яке впав лайнер. Також загинули всі члени екіпажу – п’ять людей, тіло одного пілота ще шукають.

Внаслідок авіакатастрофи зруйновані близько 20 будинків.

На місці катастрофи працюють рятувальники і пожежники. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей.

Літак приватної турецької авіакомпанії ACT Airlines летів за маршрутом Гонконг – Бішкек – Стамбул.

Причини катастрофи наразі невідомі. У регіоні, де впав літак, був туман.

Влада Киргизстану оголосила 17 січня день жалоби.