Климпуш-Цинцадзе вирішила не брати участь у «сніданку» Пінчука в Давосі

Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що не братиме участі в «сніданку», організованому Фондом Віктора Пінчука в швейцарському Давосі.

Як написала віце-прем’єр-міністр на своїй сторінці в Facebook, раніше вона збиралася їхати у Давос й брати участь в «сніданку», одна з причин – це майданчик «високого рівня, де можна заявити про позицію України».

«Але згодом стало зрозуміло, що тези цього так званого «мирного плану» (йдеться про тези статті олігарха Віктора Пінчука в американському щоденнику The Wall Street Journal – ред.) вже взяла на озброєння російська пропаганда… Вона намагається демонструвати, нібито частина української еліти готова відмовитися і від Криму з Донбасом, і від інтеграції в ЄС і НАТО заради примирення з агресором… Враховуючи все це, український сніданок може бути використаний для легітимізації цієї дискусії. А тому сам факт моєї участі в ньому може виглядати як частина цього процесу», – написала Климпуш-Цинцадзе.

«І найголовніше – за моїм відчуттям переважна більшість українського громадянського суспільства не дає мені мандату на представлення позиції України саме на цьому заході», – додала вона.

Минулого тижня Климпуш-Цинцадзе повідомляла, що, пропри заяви олігарха і їх критику, візьме участь в українському сніданку, організованому Фондом Пінчука.

«Немає жодної причини, чому Україна має здатися агресору. Немає жодної причини, чому світ має зраджувати своїм принципам на догоду хворим амбіціям російських лідерів. Саме для донесення нашим західним партнерам цього розуміння я їду у Давос. Я добре розумію, що мій виступ на сніданку, сама присутність там, може спровокувати хвилю критики. Але я вірю у вашу підтримку», – писала тоді вона.

Раніше сьогодні стало відомо, що президент України Петро Порошенко не братиме участі у «сніданку» Пінчука.

Під час засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) бізнесмен Віктор Пінчук організовує «український сніданок». На цьому заході традиційно присутні іноземні й українські політики, журналісти, бізнесмени, дипломати. Під час заходу учасники обмінюються думками щодо перспектив розвитку України.

Наприкінці грудня минулого року в американському виданні The Wall Street Journal булаопублікована стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia).

«Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявив Пінчук.

Серед поступок, на які, на думку Пінчука, має погодитися Київ, олігарх назвав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це.

При цьому Пінчук не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.

