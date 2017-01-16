Дніпро: у сутичках через демонтаж білбордів пошкоджено 20 комунальних машин – мерія

У Дніпрі невідомі, які перешкоджають демонтажу аварійних білбордів, пошкодили 20 одиниць комунальної техніки, повідомив начальник управління торгівлі міськради Дніпра Руслан Мороз.

За його словами, техніка була пошкоджена починаючи з кінця грудня, відколи у місті розпочали демонтаж аварійних білбордів.

«На кожен демонтаж з’їжджаються кілька десятків «тітушків», вони б’ють працівників комунальних підприємств, псують комунальну техніку», – сказав Мороз 16 грудня.

За словами посадовця, на ремонт кожної одиниці техніки треба буде витратити по 50-100 тисяч гривень. Руслан Мороз заявив, що на пошкодження техніки правоохоронці належним чином не реагували.

У коментарі Радіо Свобода начальник КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» Олександр Каховський також зазначив, що пошкодження техніки відбувалось у присутності поліцейських, які «ніяк не реагували».

«Все це відбувається за присутності співробітників Національної поліції, які абсолютно ніяк не реагують. Ми говоримо про те, що є рішення суду, яке треба виконувати, і тут би поліція мала бути у перших лавах, а тут ми спостерігаємо абсурдну картину. Поліція, патруль перебували поряд і ніяк не реагували», – сказав він.

Водночас в обласному управлінні поліції ці звинувачення відкинули, поінформувавши, що відкрили 8 кримінальних проваджень через порушеннями громадської безпеки під час демонтажу білбордів, у тому числі через пошкодження комунальної техніки – за ч.1 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

У Дніпрі комунальні служби розпочали демонтаж близько 200 рекламних конструкцій, які, за рішенням Індустріального районного суду міста, вважають аварійними. Майже всі вони належать одному власнику.

Минулого тижня мер Дніпра Борис Філатов звернувся до Генпрокурора та Міністра внутрішніх справ України з вимогою розібратися з нападами «тітушків» у Дніпрі. Він закликав Генпрокурора Юрія Луценка та керівника МВС Арсена Авакова «не залишати поза увагою ситуацію, що склалася у місті упродовж кількох останніх днів».

Відповідне звернення подав і народний депутат України Андрій Денисенко. Він звинуватив представників опозиційної до мера фракції партії «Громадська сила» в організації «тітушків». Водночас у партії ці звинувачення категорично відкинули, а демонтаж білбордів, ініційований мерією, назвали спробою «зводити рахунки з політичними опонентами».