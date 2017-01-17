Разом із підозрюваним у нападі на нічний клуб Стамбула поліція затримала ще 4 людини – ЗМІ

Турецька поліція, яка ввечері 16 січня під час спецоперації затримала підозрюваного у нападі на нічний клуб Стамбула 1 січня, взяла під варту ще 4 людини. Про це повідомляють ЗМІ Туреччини.

За їхніми даними, громадянина Узбекистану Абдулкадира Машаріпова затримали під час рейду поліції в районі Бешикташ у будинку, що належить одному з громадян Киргизстану.

Повідомляється, що чоловік чинив опір під час арешту, а також, що разом із ним поліція взяла під арешт чотирьох осіб, зокрема громадянина Киргизстану. За попередніми даними, на момент затримання в будинку був 4-річний син Абдулкадира Машаріпова.

Турецькі ЗМІ пишуть, що поліція знала про місце перебування Машаріпова щонайменше 4-5 днів, але не поспішала із затриманням, щоб відстежити його зв’язки і контакти.

Напередодні поліція поширила фотографію із зображенням, як виглядає, підозрюваного у теракті чоловіка у закривавленій сорочці з порізами та синцями на обличі.

Поліція випустила фотографію, нібито підозрюваного, показуючи людини із закривавленою сорочці і порізи і синці на обличчі.

Інформагентства Туреччини з посиланням на джерела у силах безпеки, повідомляють про продовження 17 січня операції з виявлення потенційних терористичних осередків в країні.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Він розстріляв охоронця-поліцейського на вході і влаштував стрілянину з автоматичної зброї всередині. В результаті нападу 39 людей загинули і понад 60 були поранені.

Турецька поліція заявила, що нападником на нічний клуб у Стамбулі був громадянин Узбекистану Абдулкадир Машаріпов.

Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Ісламська держава».