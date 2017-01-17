Рейтинг підтримки Трампа у США знизився напередодні інавгурації – опитування

Згідно з даними досліджень американської соціологічної компанії Gallup, оприлюдненими 16 січня, за кілька днів до вступу на посаду президента США Дональд Трамп має один з найвищих антирейтингів за час вимірювань цього показника компанією з 1992 року.

Так, згідно з даними соціологів, 55% американців незадоволені майбутнім лідером. Позитивно про Трампа відгукуються 40% респондентів. В опитуванні взяли участь 1032 дорослих громадян у різних штатах з 4 до 8 січня.

Водночас, за даними Gallup, рейтинги популярності Дональда Трампа і під час виборчої кампанії не сягали позначки вище ніж 38%.

Тим часом, рейтинг популярності президента США Барак Обама, який залишає Білий дім, складає 58%.

Згідно з системою непрямих виборів у США під час голосування за президента країни 8 листопада висуванець від Республіканської партії Дональд Трамп здобув достатню кількість голосів виборників, перемігши висуванку від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Дональд Трамп складе президентську присягу і обійме посаду 20 січня 2017 року.