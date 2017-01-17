ДСНС: димка в Києві пов’язана з природним явищем, а не з пожежами

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві заявляє, що туман, а також запах горілого й сильне задимлення у столиці пов’язане з природним явищем, а не з пожежами.

«Головне управління ДСНС України у місті Києві звертається до мешканців і гостей столиці не спричиняти паніку. Пожежі, які виникали території Києва – незначні і не могли вплинути на виникнення у повітрі такої задимленості. Ймовірною причиною може бути підвищення вологості повітря та відсутність вітру, тому й виникло таке явище, яке називається метеорологічна димка. Наявність цієї димки підвищує візуалізацію задимленості», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 17 січня на території більшості областей країни, у тому числі і в Києві, очікується туман, видимість 200-500 метрів.