Росія загрожує міжнародному порядку – Пауер

Посол США в ООН Саманта Пауер звинувачує Росію у агресії, що, за її словами, загрожує міжнародному порядку. Пауер заявила про це 17 січня у базованій у Вашингтоні «Атлантичній раді» під час останнього важливого виступу на посаді.

Саманта Пауер згадала нелегальну анексію Росією українського Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму у громадянській війні у цій країні та спроби впливати на вибори у західних демократіях шляхом кібератак.

«Дії Росі не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує», – зазначила Пауер.

Термін перебування Саманти Пауер на посаді завернується. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі послом США в Організації Об’єднаних Націй.