Новим президентом Європейського парламенту обрали італійця Таяні

Депутати Європарламенту 17 січня обрали італійця Антоніо Таяні президентом Європейського парламенту. Він змінить на посаді Мартіна Шульца, який залишає Брюссель і повертається у німецьку політику.

Антоніо Таяні є членом Європейського парламенту з 1994 року, він був віце-президентом Європейської комісії з 2008 по 2014 рік, спочатку в якості єврокомісара з політики транспорту (2008-2010), потім єврокомісаром із питань промисловості та підприємництва (2010 -2014). Він став першим віце-президентом Європейського парламенту в 2014 році і був віце-президентом Європейської народної партії з 2002 року.

У попередні роки правоцентристська Європейська народна партія і лівоцентристський Прогресивний альянс соціалістів і демократів розділяли президентство, підтримуючи кандидатів одне одного.

Цього разу ЄНП хотів бачити головою Європарламенту свого кандидата Антоніо Таяні з Італії, а альянс соціалістів і демократів висував свого італійського кандидата Джанні Пітеллу.

Упродовж перших трьох раундів голосування кандидату необхідно було набрати просту більшість голосів, щоб бути обраним президентом парламенту. У четвертому раунді перемога присуджується кандидату, який отримав найбільшу кількість голосів.

У листопаді минулого року президент Європарламенту Мартін Шульц заявив, що вирішив не висувати свою кандидатуру на третій термін президентства.

Мартін Шульц перебував на посаді президента Європарламенту від 2012 року. Дія його мандату спливає у січні. Президента Європарламенту обирають раз на 2,5 роки.