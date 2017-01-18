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18 січня 2017, Київ 10:11
Новини | Міжнародні

Росія продовжила Едварду Сноудену дозвіл на проживання

Едвард Сноуден

Едвард Сноуден

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Росія продовжила колишньому контрактникові американського Агентства національної безпеки Едварду Сноудену дозвіл на проживання. Про це 18 січня у Facebook повідомила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

За її словами дозвіл «щойно був продовжений ще на пару років».

Сноуден втік зі США і з серпня 2013 року живе у добровільному вигнанні у Росії. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Едварда Сноудена, бо звинувачують його у шпигунстві та інших злочинах.

У липні 2016 року Білий дім відхилив петицію про помилування Едварда Сноудена.

Президент США Барак Обама пом’якшив покарання Челсі Меннінґ (Бредлі Меннінґу), що відбуває 35-річне покарання у в’язниці за передачу секретної інформації проекту WikiLeaks. 17 січня у Білому домі повідомили, що Меннінґ мають звільнити 17 травня.

Водночас речник Білого дому Джош Ернест наголосив, що існують «деякі важливі відмінності» між справі Меннінґ і Сноудена.

«Челсі Меннінґ є особою, яка пройшла через військовий кримінальний процес, належну правову процедуру, була визнана винною, засуджена за свої злочини, і визнала свою провину. Містер Сноуден втік до рук супротивника і шукав притулку в країні, яка останнім часом зробила скоординовані зусилля, щоб підірвати довіру до нашої демократії», – ідеться в коментарі речника Білого дому.

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