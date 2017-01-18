Обраний на конкурсі голова Одеської ОДА провів перший брифінг для «обраних ЗМІ»

18 січня Максим Степанов, новий голова Одеської обладміністрації, провів свою першу зустріч із пресою, потрапити на яку змогли не всі охочі ЗМІ.

На запит журналіста Радіо Свобода про акредитацію секретар Степанова телефоном відповіла: «Для всіх не вистачає місця. Ваш запит направила помічнику губернатора (голови ОДА – ред.), вони вирішують». Відповіді так і не надійшло.

Паралельно у прес-службі ОДА повідомили, що на брифінг запросили тих журналістів, які першими виявили ініціативу зустрітися з новим очільником області.

Редактор сайту «ИзбирКОм» Одеської обласної організації Комітету виборців України Євгенія Генова висловила обурення про обмежений допуск ЗМІ на своїй сторінці у Facebook. «Розсилок журналістам не було, зате були особисті дзвінки «правильним» ЗМІ. У «правильні» ми, зрозуміло, не потрапили, тому намагаємося слухати онлайн», – заявила Генова.

Зі свого боку, Степанов на брифінгу, який транслювали онлайн, заявив, що не планує «закриватися» від преси. «Я не збираюся закриватися, я продумаю усі механізми, які називаються відкритість. Ми оберемо який-небудь зручний формат, наприклад, прес-конференцію. І сподіваюся він влаштує і вас, і мене. В подальшому я створю прес-службу і будемо інформувати вас: «Зробив щось Степанов, не зробив, прийшов – не пришов». Але щоб інформація була доступна для всіх», – сказав він.

У кінці зустрічі Степанов вибачився за те, що інколи не бере слухавку, і нагадав, що сьогоднішній формат зустрічі був таким, щоб нікого не образити.

12 січня президент Петро Порошенко призначив Максима Степанова головою Одеської обласної державної адміністрації. У грудні Степанов переміг на конкурсі, оголошеному після відставки Міхеїла Саакашвілі з посади голови ОДА.

У 2008–2010 роках Степанов був першим заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. За інформацією програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», Максим Степанов має спільний бізнес з олігархом Леонідом Юрушевим.

Загалом заяви і документи на конкурс на посаду очільника Одещини подавали 44 людини, до конкурсу Національне агентство з питань державної служби допустило 31 претендента.