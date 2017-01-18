Байден: Росія є найбільшою загрозою ліберальному порядку в світі

Віце-президент США Джо Байден заявляє, що Росія становить найбільшу загрозу ліберальному порядку в світі. Байден, який завершує своє перебування на посаді, сказав про це 18 січня, виступаючи на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше цього місяця розвідувальні служби США заявили, що президент Росії Володимир Путін наказав здійснити хакерські атаки з метою втручання у президентські вибори в США. У Кремлі це заперечують.

За словами Байдена, такі спроби будуть знову. «У багатьох країнах Європи цього року заплановані вибори. Ми можемо очікувати від Росії подальших спроб втручання у демократичні процеси. Це станеться знову, обіцяю вам. І знову мета зрозуміла: колапс міжнародного ліберального порядку», – сказав Байден.

Він закликав США і Європейський союз «очолити боротьбу» із захисту ліберальних цінностей, а також наголосив, що НАТО має залишатися ключовим елементом трансатлантичних відносин.

Обраний президент США Дональд Трамп, який має приступити до виконання обов’язків 20 січня, називав НАТО «застарілим». За словами Трампа, альянс не зробив достатньо для боротьби з тероризмом. Водночас він додав, що НАТО все ж є «дуже важливим» для нього.