Поліцію Запоріжжя очолив 35-річний дніпрянин Золотоноша

Заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Руденко 18 січня представив нового очільника головного управління Національної поліції у Запорізькій області, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Ним став 35-річний дніпрянин Олег Золотоноша, який до цього працював першим проректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Олег Золотоноша змінив на посаді Віктора Ольховського, який очолював органи внутрішніх справ у Запорізькій області з березня 2014 року і у жовтні минулого року подав у відставку за власним бажанням.

Олег Золотоноша закінчив юридичну академію МВС України. У правоохоронних органах – від 2002 року. З 2002 по 2014 рік обіймав посаду оперуповноваженого, керівника відділу захисту бюджетних коштів, заступника керівника управління – керівника відділу боротьби зі злочинами у земельній сфері, заступника керівника управління – керівника відділу боротьби зі злочинами у бюджетній сфері, заступника керівника оперативно-аналітичного управління боротьби зі злочинами у базових галузях і сферах економіки департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

З червня 2014 року по листопад 2015 року очолював Управління протидії злочинності у сфері економіки Головного управління МВС у Дніпропетровській області. З листопада 2015 року і дотепер був першим проректором Дніпровського державного університету внутрішніх справ.