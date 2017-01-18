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18 січня 2017, Київ 19:09
Новини | Політика

У ГПУ підтвердили закриття справи проти Злочевського і його компанії

Микола Злочевський від червня 2010 року до квітня 2012 року був міністром охорони навколишнього природного середовища України

Микола Злочевський від червня 2010 року до квітня 2012 року був міністром охорони навколишнього природного середовища України

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Генеральна прокуратура України підтверджує інформацію про закриття кримінальних справ щодо колишнього міністра екології України, президента компанії Burisma Group Миколи Злочевського й операційних компаній, що входять до цієї групи.

У відповіді на запит Радіо Свобода у відомстві нагадали, що проводили досудове розслідування за підозрою Злочевського за статтею «незаконне збагачення», щодо посадових осіб групи компаній Burisma – за статтями «легалізація (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом» і «ухилення від сплати податків».

У ГПУ уточнили, що справу проти Злочевського у справі про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року «у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення».

Справу проти Burisma закрили після того, як компанія в ході слідства сплатила донараховані фіскальними органами України 180 мільйонів гривень, від сплати яких ухилилася, а також штрафні санкції.

12 січня міжнародна компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній, що входять до Burisma Group.

Як йшлося в повідомленні компанії, це рішення стало результатом «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group». Як заявили у компанії, для зняття «всіх проблемних питань» навколо своєї діяльності Burisma надала гарантії того, що в разі виявлення в процесі слідства порушень, компанія гарантує виплату всіх необхідних платежів. «У період перевірки було донараховано податкові платежі у розмірі 180 мільйонів гривень. Компанія Burisma Group повністю відшкодувала цю суму», – заявили в компанії.

Від червня 2010 року до квітня 2012 року був міністром охорони навколишнього природного середовища України. Був членом Партії регіонів.

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