У ГПУ підтвердили закриття справи проти Злочевського і його компанії

Генеральна прокуратура України підтверджує інформацію про закриття кримінальних справ щодо колишнього міністра екології України, президента компанії Burisma Group Миколи Злочевського й операційних компаній, що входять до цієї групи.

У відповіді на запит Радіо Свобода у відомстві нагадали, що проводили досудове розслідування за підозрою Злочевського за статтею «незаконне збагачення», щодо посадових осіб групи компаній Burisma – за статтями «легалізація (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом» і «ухилення від сплати податків».

У ГПУ уточнили, що справу проти Злочевського у справі про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року «у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення».

Справу проти Burisma закрили після того, як компанія в ході слідства сплатила донараховані фіскальними органами України 180 мільйонів гривень, від сплати яких ухилилася, а також штрафні санкції.

12 січня міжнародна компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній, що входять до Burisma Group.

Як йшлося в повідомленні компанії, це рішення стало результатом «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group». Як заявили у компанії, для зняття «всіх проблемних питань» навколо своєї діяльності Burisma надала гарантії того, що в разі виявлення в процесі слідства порушень, компанія гарантує виплату всіх необхідних платежів. «У період перевірки було донараховано податкові платежі у розмірі 180 мільйонів гривень. Компанія Burisma Group повністю відшкодувала цю суму», – заявили в компанії.

Від червня 2010 року до квітня 2012 року був міністром охорони навколишнього природного середовища України. Був членом Партії регіонів.