Малі: до 60 зросла кількість загиблих від нападу смертника

Кількість загиблих у Малі внаслідок нападу смертника на військовий табір у цій африканській країні зросла до 60, ще 115 людей поранені.

У таборі базуються урядові солдати і члени протиборчих збройних угруповань, які спільно патрулюють пустельну північ країни за мирною угодою, укладеною за посередництва ООН.

Завдяки військовому втручанню під керівництвом Франції у 2013 році вдалося відтіснити ісламістів, які захопили північ Малі за рік до цього.

Водночас бойовики продовжують діяти в регіоні. Крім того, існує напруженість між місцевими повстанськими групами і проурядовими ополченцями.

Офіс президента Малі повідомив у Twitter, що в Ґао приїхав міністр оборони Абдулає Майга. У зв’язку із загибеллю людей оголосили триденну жалобу.