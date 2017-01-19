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19 січня 2017, Київ 01:09
Новини | Політика

«Опоблок» не визнаватиме виключення депутатів з парламентських комітетів – заява

Депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін

Депутат від фракції «Опозиційний блок» Сергій Льовочкін

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В «Опозиційному блоці» заявляють, що не визнаватимуть рішень парламентських комітетів про виключення депутатів з їхнього складу. Про це мовиться у заяві цієї політичної сили, оприлюдненій у відповідь на пропозицію виключити з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони не лише Надію Савченко, але й опозиціонера Сергія Льовочкіна.

«Опозиційний блок не визнає рішень парламентських комітетів про виключення депутатів з їх складу і звертається до міжнародних партнерів України дати оцінку подібним діям. Ми вимагаємо припинити порушення прав опозиції», – мовиться у заяві «Опоблоку», оприлюдненій ввечері 18 січня.

У середу комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони заявив про намір ініціювати питання вилучення зі своїх лав народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Сергія Льовочкіна.

Згідно з даними Верховної Ради, Льовочкін був присутній на 137 пленарних засіданнях парламенту, відсутній – 123.

18 січня комітет з питань національної безпеки і оборони вирішив також рекомендувати Верховній Раді вилучити зі народного депутата Надію Савченко зі складу комітету.

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