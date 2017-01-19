Засновник WikiLeaks відмовився від обіцянки здатися владі США

Засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж відмовився від своєї обіцянки здатися владі США в разі помилування інформатора сайту Челсі Меннінґ. Ассанж заявив, що незадоволений рішенням президента Барака Обами скоротити термін Меннінґ, і вказав, що наполягав на негайному помилуванні.

Засуджена за передачу WikiLeaks секретних документів американської розвідки Меннінґ вийде на свободу в травні цього року. 18 січня президент Обама скоротив термін її покарання з 35 років в’язниці до семи.

Аналітик американського розвідувального підрозділу в Іраку єфрейтор Бредлі Меннінґ отримав доступ до засекречених документів і передав їх сайту Wikileaks. У 2014 році Меннінґ, уже відбуваючи покарання у в’язниці у США, офіційно змінив стать та ім’я. Правозахисники неодноразово зверталися до американської влади із закликами помилувати Меннінґ, вказуючи, що вона визнала провину, і побоюючись за її психічний стан у зв’язку зі спробами самогубства в минулому.

З 2012 року Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні. Його звинувачують в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, що ймовірно відбулися в Швеції в 2010 році. Ассанж відмовляється їхати до Швеції, оскільки вважає, що влада може екстрадувати його до США, де його розшукують у зв’язку з витоком секретних документів про війни в Іраку та Афганістані.