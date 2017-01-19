МЗС: українців немає серед постраждалих внаслідок падіння висотки в Тегерані

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок пожежі і падіння висотної будівлі в столиці Ірану, Тегерані, повідомляє Департамент консульської служби українського Міністерства закордонних справ.

«У Тегерані внаслідок пожежі впала висотна будівля Plasco. Загинули десятки осіб. Українців серед постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Висотна будівля у центрі Тегерана загорілася вранці 19 січня і невдовзі впала.

Державне телебачення Ірану повідомило про 38 поранених, яких доправили до лікарні і більшість із яких згодом виписали.

Водночас агенція Associated Press із посиланням на іранське Press TV повідомила про загибель 30 пожежників. При цьому джерело цієї інформації не назване.

Речник пожежників назвав такі повідомлення безвідповідальними, оскільки рятувальні роботи ще тривають. Водночас він висловив побоювання, що дехто з пожежників загинув.

За повідомленнями, з 17-поверхової будівлі евакуювали людей, поліція заблокувала вулиці довкола після того, як вранці 19 січня в будинку спалахнула пожежа.

Про причини пожежі наразі невідомо.

Будівля, зведена на початку 1960-их, була однією з перших висоток Тегерана. Тут були розташовані торговий центр і майстерні одягу.