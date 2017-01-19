Кабмін: з 1 січня 2017 року посадові оклади держслужбовців зростуть на 15%

З 1 січня 2017 року посадові оклади державних службовців та інших категорій працівників державних органів зростуть в середньому на 15%.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень, відповідно до закону України «Про державну службу».

У Кабміні пояснюють, що відповідне рішення уряд ухвалив з метою впорядкування у 2017 році згідно з чинним законодавством умов та розмірів оплати праці працівників державних органів.

З 1 січня 2017 року перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, який є основою для нарахування заробітної плати у бюджетній сфері, становить 1600 гривень, мінімальна заробітна плата – 3200 гривень.

Раніше цього тижня народні депутати відхилили проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України у 2017 році. Документ, серед іншого, передбачавзбільшення зарплати депутатів.