Під час авіаударів у Лівії вбиті 80 ісламістів – Пентагон

Пентагон повідомляє про понад 80 вбитих бойовиків угруповання «Ісламська держава» у Лівії під час повітряних ударів американської авіації по таборах ісламістів.

Міністр оборони США Ештон Картер заявив 19 січня, що багато з загиблих пов’язані з нападами у Європі.

«Ці люди точно планували напади в Європі, а багато хто з них пов’язаний з вже вчиненими нападами у Європі», – зазначив Картер.

Раніше у четвер речник Пентагону Петер Кук повідомив, що упродовж ночі були завдані удари по ісламістах, які втекли з раніше контрольованого ними міста Сирт, звільненого у 2016 році лівійською армією за підтримки авіаударів США.

За словами Кука, військові почали очистку території таборів, що за 45 кілометрів від Сирта.

У Пентагоні зазначають, що президент США Барак Обама дав згоду на бомбардування, яке відбулося в координації з лівійською владою.