Словенія планує направити до Латвії військових у рамках посилення НАТО

Влада Словенії, яка є членом НАТО, пропонує направити 50 своїх військових до Латвії у рамках посилення альянсом своєї присутності у країнах Балтії.

Але, як повідомили 19 січня представники Любляни, перед ухваленням остаточного рішення це питання обговорюватиметься у парламенті.

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – висловлюють занепокоєння через можливу агресію Росії після анексії Москвою українського Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.

Всі три балтійські країни входили до СРСР і приєдналися до НАТО у 2004 році. Вони також підписали зі США двосторонні безпекові угоди, які полегшують розгортання на їхній території військ та техніки.

Обраний президент США Дональд Трамп назвав союз НАТО «застарілим», що посилило занепокоєння у східній частині Європи.