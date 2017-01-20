Бойовики «Ісламської держави» зруйнували тетрапілон і фасад амфітеатру в Пальмірі

Фасад римського амфітеатру і архітектурний комплекс тетрапілон у древній Пальмірі зруйнували бойовики екстремістського угрупування «Ісламська держава».

Як повідомив генеральний директор департаменту старожитностей Сирії Маамун Абдулкарім з посиланням на місцеві джерела 16-колонний римський тетрапілон був зруйнований 10 днів тому.

«Вчора ми отримали знімки із супутника від наших колег в університеті Бостона, на яких видно руйнування фасаду римського амфітеатру», – сказав Абдулкарім агенції AFP.

Угруповання «Ісламська держава» захопило Пальміру в травні 2015 році і утримувало її 9 місяців, після чого в березні 2016 року за підтримки російських військових місто взяла під контроль сирійська урядова армія. 10 грудня ісламісти почали новий наступ, вкотре захопивши Пальміру.

За час контролю над Пальмірою бойовики-ісламісти підірвали храми і старовинні будівлі у місті, що належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Їх також підозрюють в отриманні коштів від продажу викрадених артефактів.

Археологи стверджують, що протягом останніх двох років угруповання «Ісламська держава» завдало неймовірної шкоди історичним місцям.