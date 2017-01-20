САП оскаржила відмову суду розглядати справу про скасування ліцензій у фірм Злочевського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 січня подала апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва з відмовою розглядати справи про скасування ліцензій фірм, пов’язаних з колишнім міністром охорони навколишнього природного середовища Миколою Злочевським. Про це керівник САП Назар Холодницький повідомив в інтерв’ю журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

За його словами, прокурори лише 5 січня дізналися про ухвали суду, якими він відмовився розглядати скасування п’яти спецдозволів на видобуток природного газу ПАТ «Техноресурс», ТОВ «Парі» та ТОВ «Надрагаз», ці ухвали винесені наприкінці грудня минулого року.

«Наприкінці року винесли рішення, святами воно все «заговорилося». І ми дізналися 5 числа, без повідомлення, що 27-28 грудня було якесь рішення. В той самий день була підготовлена апеляція (подана 10 січня, – ред.). Ми написали, що вимагаємо слухати за участі прокурора, інакше ніяк. Зараз вона в Київському апеляційному адмінсуді», – зазначив антикорупційний прокурор.

Окружний адмінісуд Києва відмовився розглядати справи про скасування ліцензій фірм, пов’язаних зі Злочевським, через те, що Антикорупційна прокуратура порушила шестимісячний термін, коли могла звертатися з позовом.

Керівник САП пояснює, що його підлеглі не могли звертатися до суду раніше через законодавчі норми – з 2014 року прокуратура може подати позов лише після відмови чи неналежного виконання обов’язків органами, які здійснюють державне регулювання у цій сфері. У цьому випадку це Державна служба геології та надр та Міністерство екології та природних ресурсів.

«З квітня ми отримували інформацію від Держгеонадр та казали їм, що дозволи (отримані фірмами Злочевського, – ред) незаконні, звертайтеся до суду та скасовуйте. Вони відмовилися. 12 серпня ми отримали їхній лист, збирали доказову базу і 29 серпня вже подали позов. Тільки з часу отримання їхнього листа в нас виникло право звертатись до суду. Якби ми звернулися раніше, нам би суд абсолютно законно відмовив», – заявив Назар Холодницький.

Далі, за його словами, прокурори подали всі документи, клопотання та докази та слухали засідання.

«А наприкінці року хтось тихенько щось виніс, нас не викликав, повісток не направляв, ми їх не отримували. У новому році ми взнаємо, що відмовили через те, що пропущений строк. Ви що раніше не бачили?» – каже Холодницький.

Виходячи з поданої апеляційної скарги, копія якої є у розпорядженні редакції, прокурори вважають, що суд неповно з’ясував обставини справи, порушив норми права та неправильно вирішив питання. Тож САП вважає ухвалу Окружного адмінсуду «незаконною» та просить її скасувати і направити для продовження розгляду.

Раніше міжнародна компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній, що входять до Burisma Group. Як йдеться в повідомленні компанії 12 січня, це рішення є результатом «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group». В ГПУ підтвердили це і уточнили, що справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.