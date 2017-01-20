Сотні тисяч людей збираються у Вашингтоні на інавгурацію Трампа

Сотні тисяч людей збираються у Вашингтоні, щоб святкувати чи протестувати з нагоди інавгурації Дональда Трампа, який 20 січня складе присягу як 45-ий президент США.

На офіційну церемонію прибудуть президент Барак Обама і перша леді Мішель Обама. Очікується, що завітає і подружжя Клінтонів – колишній президент Білл Клінтон і суперниця Трампа на виборах від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Крім того, на інавгурації будуть присутні члени Конгресу, при цьому понад півсотні конгресменів від Демократичної партії вирішили церемонію бойкотувати.

Як очікують, всього до Вашингтона мають приїхати до 900 тисяч людей. У зв’язку з цим посилені заходи безпеки.

Очікується, що «Марш жінок» збере 20 січня близько 200 тисяч учасників. Організатори маніфестуватимуть за расову і гендерну рівність, доступну охорону здоров’я, виборче право і право на аборти. Опоненти новообраного президента вважають, що тепер все це опиниться під загрозою.

Підтримку Дональду Трампові демонструватиме група мотоциклістів «Байкери за Трампа» – у них буде раллі після церемонії і перед парадом. Їхня акція не буде настільки чисельною, як «Марш жінок».

Виступаючи перед своїми прихильниками 19 січня у Вашингтоні Трамп пообіцяв «об’єднати країну» і водночас докорінно змінити політику Вашингтона, зокрема, в питаннях зміни клімату, імміграції, міжнародних торговельних угод і розвитку енергетики.

Тим часом, у Нью-Йорку знаменитості і політики приєдналися до тисяч протестувальників, щоб висловити свої побоювання з приводу обраного президента.

Радіо Свобода транслюватиме церемонією інавгурації на YouTube каналі, починаючи із 17:50 за київським часом. Подію коментуватиме кореспондент Радіо Свобода.