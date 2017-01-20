Пєсков про закриття Roshen в Липецьку: фабрика могла б продовжувати роботу

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявляє, що фабрика Roshen в Липецьку могла б продовжувати роботу, але це рішення власників.

«Це рішення власників, ви знаєте, що робота там проводилась і що президент робив заяви щодо цього. Компанія могла б продовжувати роботу, але якщо акціонери ухвалюють таке рішення – це їхнє суверенне рішення», – сказав Пєсков.

Сьогодні у корпорації Roshen заявили про зупинку Липецької кондитерської фабрики у Росії. Як заявили в компанії, це рішення, ухвалили через економічні і політичні причини, зокрема, через арешт майна фабрики, що зробив продаж підприємства неможливим. Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об’єктів запланована на квітень 2017 року.

Восени президент Росії Володимир Путін заявив, що фабрика Roshen у Липецьку працює і приносить прибуток, який йде за кордон. «Там є деякі проблеми, пов’язані з неповерненням ПДВ, і судові органи запровадили певні обмеження, але фабрика працює, працює ритмічно, виплачує зарплату, отримує прибуток», – сказав Путін.

Після цього у корпорації Roshen заявили, що фабрику у російському Липецьку не можуть продати через втручання Путіна.

26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти України, Петро Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім «5 каналу». У січні 2016 року президент України заявив, що підписав договір про передачу своєї частки в корпорації Roshen незалежному трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

У квітні 2016 року автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції. Журналісти-розслідувачі заявляли, що український президент, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Порошенко заявив, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим і юридичним компаніям.

Російські силовики з 2014 року неодноразово блокували роботу Липецької кондитерської фабрики, а суди заарештовували її майно.