Roshen заявляє про зупинку фабрики у російському Липецьку

У корпорації Roshen заявляють про зупинку Липецької кондитерської фабрики у Росії.

Як повідомляє прес-служба корпорації, це рішення ухвалили через економічні і політичні причини.

«З 2013 року виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося в 3 рази. Причини – і різке зниження асортименту після необґрунтованого заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції Roshen на територію Росії, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади в низці регіонів на торговельні організації через продаж продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення», – йдеться у заяві.

У корпорації зазначають, що повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об’єктів запланована на квітень 2017 року.

26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти України, Петро Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім «5 каналу». У січні 2016 року президент України заявив, що підписав договір про передачу своєї частки в корпорації Roshen незалежному трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

У квітні 2016 року автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції. Журналісти-розслідувачі заявляли, що український президент, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Порошенко заявив, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим і юридичним компаніям.

Російські силовики з 2014 року неодноразово блокували роботу Липецької кондитерської фабрики, а суди заарештовували її майно.