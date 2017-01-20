Світові лідери висловлюють бажання працювати з адміністрацією Трампа

Світові лідери вітають президента США Дональда Трампа з інавгурацією, висловлюючи бажання працювати з його адміністрацією, а деякі закликають до співробітництва у сфері безпеки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, в інтерв’ю, опублікованому 20 лютого у Financial Times, висловила думку, що Трамп «усвідомлює важливість і значення НАТО» попри його критику на адресу альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав Дональда Трампа, наголосивши, що «посилення альянсу є добрим як для США, так і для Європи».

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та голова МЗС Сергій Лавров висловили оптимізм щодо відносин з адміністрацією Трампа, зазначивши, що Москва готова зробити свій внесок у покращення відносин з Вашингтоном.

Папа Франциск заявив, що Дональд Трамп має послуговуватися етичними нормами у своїй роботі, допомагаючи бідним.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент України Петро Порошенко та лідер Косова Хашим Тачі у Twitter привітали Трампа, висловивши надію на добру співпрацю з його адміністрацією.

20 січня Дональд Трамп склав присягу президента США.

Сотні тисяч людей зібралися у столиці США Вашингтоні на церемонію інавгурації 45-го президента Дональда Трампа. Частина з них святкує цю подію, частина – протестує.

Дональд Трамп – перший в історії США підприємець і мільярдер, який став президентом.