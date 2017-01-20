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20 січня 2017, Київ 20:44
Новини | Політика

Порошенко побажав Трампу успіхів «на чолі вільного світу»

Дональд Трамп складає присягу, Вашингтон, США, 20 січня 2017 року

Дональд Трамп складає присягу, Вашингтон, США, 20 січня 2017 року

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Президент України Петро Порошенко привітав президента США Дональда Трампа, який 20 січня склав присягу.

«Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією як 45-го президента США. Бажаємо успіху в здійсненні благородних цілей на чолі вільного світу», – написав Порошенко у Twitter.

Раніше Порошенко висловлював сподівання на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

На церемонію інавгурації Трампа у Вашингтоні збіралися сотні тисяч людей, зокрема ті, хто критикує обрання Трампа, виступають із протестами.

Президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові заявив, що керуватиметься принципом «спершу Америка», перебуваючи на посаді.

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