У Вашингтоні противники Трампа побили вітрини і перевернули смітник

Одягнені в чорне противники обраного президента США Дональда Трампа розбили кілька вітрин і перевернули смітник менше ніж за дві години до його інавгурації у Вашингтоні.

З телетрансляції було видно, як поліцейський у відповідь розпилив, імовірно, перцевий спрей у напрямку активістів.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що поліція відтіснила кілька десятків протестувальників, щонайменше двох із них затримали.

Протестувальники скандували лайливі слова на адресу Трампа. Прихильники обраного президента кричали їм у відповідь.

Сотні тисяч людей зібралися у столиці США Вашингтоні на церемонію інавгурації 45-го президента Дональда Трампа. Частина з них святкує цю подію, частина – протестує.

Як очікують, всього до Вашингтона прибули до 900 тисяч людей. У зв’язку з цим посилені заходи безпеки.

Очікується, що «Марш жінок» збере 20 січня близько 200 тисяч учасників. Організатори маніфестуватимуть за расову і гендерну рівність, доступну охорону здоров’я, виборче право і право на аборти. Опоненти новообраного президента вважають, що тепер все це опиниться під загрозою.

Підтримку Дональду Трампові демонструватиме група мотоциклістів «Байкери за Трампа» – у них буде раллі після церемонії і перед парадом. Їхня акція не буде настільки чисельною, як «Марш жінок».

Виступаючи перед своїми прихильниками 19 січня у Вашингтоні Трамп пообіцяв «об’єднати країну» і водночас докорінно змінити політику Вашингтона, зокрема, в питаннях зміни клімату, імміграції, міжнародних торговельних угод і розвитку енергетики.

Тим часом, у Нью-Йорку знаменитості і політики приєдналися до тисяч протестувальників, щоб висловити свої побоювання з приводу обраного президента.

Радіо Свобода транслює церемонією інавгурації на YouTube каналі. Подію коментуватиме кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин.