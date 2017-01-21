Нищук: місце для перепоховання Олександра Олеся у Києві визначили

Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що місце для перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся у Києві визначили.

«У даному випадку за бажанням нащадків, яких розшукало МЗС і посольство в Канаді, які висловили бажання, щоб Олександра Олеся було перепоховано саме в Україні, саме в Києві. В даному випадку – це Лук’янівське кладовище», – сказав він.

Нищук також повідомив, що на Лук’янівському кладовищі планують облаштувати місце для перепоховання відомих українців.

«Ми зараз визначили те місце, яке ми зможемо потім облаштувати. Ми зараз в цю пору року не зможемо повноцінно це місце підготувати. Для Олександра Олеся безпосередньо буде зараз місце підготовлене... Я зараз не буду загадувати, скільки місць, але буде достатньо місць для таких, скажімо, почесних поховань», – додав він.

При цьому Нищук зазначає, що точної дати перепоховання Олеся в Україні ще немає, оскільки є «технічний момент, який потребує якогось часу».

На початку січня 2017 року в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги відомого українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

МЗС України повідомило, що останки Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.