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21 січня 2017, Київ 14:49
Новини | Суспільство

Нищук: для звірки фондів Львівської галереї мистецтв створена додатково комісія

Міністр культури Євген Нищук

Міністр культури Євген Нищук

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Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що для звірки фондів Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького створена додатково комісія. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«І до того працювала, а зараз проводиться аудит. Комісія окремо додатково створена (щодо звірки фондів Львівської галереї мистецтв – ред.). Більше того, ми дякуємо, що вона зараз є і під пильним оком певних служб, я маю на увазі СБУ, МВС, інших органів, які досліджують факт можливої втрати», – розповів він.

При цьому він не зміг повідомити, чи є якісь просування у розслідуванні ймовірного зникнення раритетних видань.

Як і обороною, держава має опікуватися культурою – міністр Євген Нищук
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Раніше цього місяця у Мінкульті повідомляли про продовження звірення фондів Львівської галереї мистецтв. Міністерство очікує отримати результати перевірки до 1 березня 2017 року.

Керівник Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарас Возняк 5 січня повідомив, що з «Музею мистецтва давньої української книги» (відділ галереї – ред.) зникла майже сотня стародруків і рукописів XVI-XVIІ століть, серед них – «Апостол», виданий першодрукарем Іваном Федоровим, перші друковані львівські Євангелія, а також два цінних манускрипти.

У Нацполіції Львівської області порушили кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування.

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