Нищук: для звірки фондів Львівської галереї мистецтв створена додатково комісія

Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що для звірки фондів Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького створена додатково комісія. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«І до того працювала, а зараз проводиться аудит. Комісія окремо додатково створена (щодо звірки фондів Львівської галереї мистецтв – ред.). Більше того, ми дякуємо, що вона зараз є і під пильним оком певних служб, я маю на увазі СБУ, МВС, інших органів, які досліджують факт можливої втрати», – розповів він.

При цьому він не зміг повідомити, чи є якісь просування у розслідуванні ймовірного зникнення раритетних видань.

Раніше цього місяця у Мінкульті повідомляли про продовження звірення фондів Львівської галереї мистецтв. Міністерство очікує отримати результати перевірки до 1 березня 2017 року.

Керівник Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарас Возняк 5 січня повідомив, що з «Музею мистецтва давньої української книги» (відділ галереї – ред.) зникла майже сотня стародруків і рукописів XVI-XVIІ століть, серед них – «Апостол», виданий першодрукарем Іваном Федоровим, перші друковані львівські Євангелія, а також два цінних манускрипти.

У Нацполіції Львівської області порушили кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування.