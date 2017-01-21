Сотні тисяч людей вийшли на «Марш жінок» у Вашингтоні, акцію підтримали по всьому світу

Тисячі людей вийшли у суботу на «Марш жінок» у столиці США Вашингтоні, акцію також підтримали в багатьох містах по всьому світу. ЇЇ метою назвали відповідь на заяви нового президента США Дональда Трампа під час виборчої кампанії, що «принижували та демонізували» жінок й інші вразливі прошарки суспільства.

На головній демонстрації у Вашингтоні, округ Колумбія, спостерігаються великі натовпи жінок і чоловіків, що з’їхалися транспортом з різних регіонів країни. У багатьох демонстрантів – яскраво-рожеві капелюхи. Люди слухають виступи відомих особистостей, серед яких і зірки Голлівуду.

Повідомляється, що демонстрантів настільки багато, що метрополітен перевантажений – потік пасажирів склав щонайменше 275 тисяч станом на 11-ту годину за місцевим часом, через годину після початку акції протесту. Для порівняння, на інавгурації Трампа повідомляли про 193 тисячі користувачів метро.

Організатори раніше заявили, що очікують близько 200 тисяч протестувальників у Вашингтоні і 2 мільйони – по всьому світу. Серед непідтверджених наразі повідомлень – на акції у Вашингтоні зібралося близько півмільйона людей. Ще до початку акції люди щільно заповнила весь маршрут планованого маршу.

Ініціатори протесту заявили, що хочуть, аби їхні голоси у цій мирній акції були почуті адміністрацією Дональда Трампа у його перший повний робочий день у Білому домі. У очільника Білого дому на суботу у плані – відвідини молебню у Вашингтонському національному соборі.

Перші, схожі до вашингтонської, акції протесту 21 січня почалися в Новій Зеландії та Австралії: кілька тисяч жінок і чоловіків вийшли на вулиці Сіднея, Мельбурна, Веллінгтона і Окленда.

Загалом мітинги проходять у 673 локаціях по всьому світу, зокрема в Лондоні, Празі, Дубліні, Амстердамі, Парижі, Сеулі, Токіо та інших містах.

Про хід акції і найпопулярніші заяви можна дізнатися з публікацій у блозі на сайті Радіо Свобода.