Геращенко: проект «Миротворець» працюватиме незалежно від того, живий я чи ні

Депутат Верховної Ради Антон Геращенко, про запобігання вбивству якого заявили в українських силових відомствах, попереджає, що проект «Миротворець», з яким пов’язують цього політика, існуватиме й надалі.

«Хочу попередити організаторів і замовників моєї ліквідації, що проект «Миротворець», який стоїть у всіх вас як кістка поперек горла, буде працювати незалежно від того, живий я чи ні. І вам його знищити не вдасться за жодних умов», – написав депутат у Facebook 22 січня.

«Щодо заяв російських пропагандистських ЗМІ і їхніх філій в Україні про нібито інсценуванні замаху на мене, то при публікації вашої брехні прошу врахувати, що вчора ввечері Шевченківський районний суд (Києва – ред.) заарештував двох підозрюваних у справі про замах на моє життя на два місяці, без права внесення застави», – вказав Геращенко.

«При обранні запобіжного заходу суд врахував як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів про причетність до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один із двох затриманих був достроково амністований окупаційною владою Криму і спецслужбами РФ для участі в підривній роботі проти України, що, до речі, зроблено вже не вперше», – додав депутат.

Також Антон Геращенко подякував Службі безпеки України за порятунок свого життя і назвав 20 січня 2017 року своїм «другим днем народження».

Раніше в неділю радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що депутатом, про планування замаху на якого повідомила 21 січня СБУ, є Антон Геращенко.

Співробітники Служби безпеки України 20 січня затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ Росії готували замах на народного депутата України, повідомив у суботу голова СБУ Василь Грицак.

Центр «Миротворець», про який згадав депутат Геращенко, є громадською організацією. Центр відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримували чи підтримують. «Миротворець» публікує ці дані на своєму сайті в розділі «Чистилище». За повідомленнями, цією базою даних користуються й українські силовики.

У травні 2016 року сайт «Миротворець» оприлюднив список журналістів, які отримували «акредитацію» в угрупованні «ДНР». Ця публікація викликала різку критику за кордоном і серед частини української журналістської спільноти через оприлюднення особистих чи персональних даних журналістів, серед яких були і українські, і іноземні.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі, проте Москва ці звинувачення відкидає.