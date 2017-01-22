У Запоріжжі День Соборності відзначили братанням на дамбі ДніпроГЕСу

22 січня в Запоріжжі з нагоди Дня Соборності громадські активісти утворили «живий ланцюг» на дамбі ДніпроГЕСу, де відбулося символічне братання учасників заходу. У ньому взяли участь декілька сотень городян.

Активісти поділилися на дві групи, які одночасно рухалися з лівого і правого берега Дніпра та зустрілися посередині мосту. З собою учасники заходу принесли плакати з написами «На всій землі повинні знати – Москві не можна довіряти», «Незалежність України ми повинні зберегти і передати своїм нащадкам», «Честь і слава усім захисникам України» тощо, а також скандували, взявшись за руки, гасло «Одна єдина соборна Україна».

«Це вже традиційна акція — кожного року ми відзначаємо. І цього року ми не могли пройти повз і приєдналися до всієї України, адже по всій країні сьогодні о 12-й годині відбувається «ланцюг єднання». Запоріжжя не може пройти осторонь. Це також важливо для того, щоб показати, що запоріжці єдині з іншими регіонами і що всі ми – брати і сестри українці», – розповіла організатор акції Ярина Геращенко.

День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.