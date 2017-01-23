В Астані відкрилися мирні переговори щодо Сирії

У столиці Казахстану Астані почалися переговори з мирного врегулювання конфлікту в Сирії. Дводенна конференція, в якій беруть участь делегації сирійського уряду і опозиції, почалася 23 січня.

Переговори співорганізовані за посередництва Росії, Ірану і Туреччини, спостерігають за їх ходом посол США у Казахстані і спеціальний посланець ООН у Сирії Стаффан де Містура.

Переговори в першу чергу спрямовані на зміцнення угоди про припинення вогню, досягнутої в грудні, і на просування процесу врегулювання конфлікту в Сирії, що триває у швейцарській Женеві. Чергове засідання женевських переговорів призначене на 8 лютого.

Представники Росії, Ірану й Туреччини зустрілися 22 січня, щоб обговорити проект потенційної угоди для підписання.

МЗС Казахстану зазначило, що переговори за зачиненими дверима мають закінчитися опівдні 24 січня, після чого планується підсумкова прес-конференція.