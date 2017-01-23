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23 січня 2017, Київ 16:37
Новини | Події

Активісти закликають ГПУ скасувати закриття справи проти Злочевського і його компанії

Микола Злочевський

Микола Злочевський

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Організація Transparency International Ukraine і Центр протидії корупції закликають Генеральну прокуратуру скасувати постанову про закриття кримінального провадження щодо колишнього міністра екології України Миколи Злочевського, а також забезпечити належне і об‘єктивне розслідування. Про це йдеться у спільній заяві організацій.

Активісти також вважають, що ГПУ має надати публічний і детальний звіт про причини та умови закриття кримінальних розслідувань проти Злочевського й компаній «Burisma Group».

Крім того, антикорупційні організації зазначають, що Україна і Велика Британія мають створити спільну слідчу групу та розслідувати дії Злочевського та «Burisma», цю групу мають очолити закордонні правоохоронні органи.

Минулого тижня у Генеральній прокуратурі підтвердили інформацію про закриття кримінальних справ щодо колишнього міністра екології України, президента компанії Burisma Group Миколи Злочевського й компаній, що входять до цієї групи. Справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року «у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення». Справу проти Burisma закрили після того, як компанія в ході слідства сплатила донараховані фіскальними органами України 180 мільйонів гривень, від сплати яких ухилилася, а також штрафні санкції.

У ГПУ нагадали, що проводили досудове розслідування за підозрою Злочевського за статтею «незаконне збагачення», щодо посадових осіб групи компаній Burisma – за статтями «легалізація (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом» і «ухилення від сплати податків».

Від червня 2010 року до квітня 2012 року Злочевський був міністром охорони навколишнього природного середовища України. Був членом Партії регіонів.

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